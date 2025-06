Verstappen squalificato dal Mondiale colpo di scena | l’annuncio lascia di sasso

Un annuncio shock scuote il mondo della Formula Uno: Max Verstappen, il campione del mondo in carica, è stato squalificato dal campionato! Questo evento clamoroso non solo cambia le carte in tavola, ma accende i riflettori su un dominio McLaren sempre più evidente, con Oscar Piastri che si fa strada da protagonista. Riuscirà Verstappen a risollevarsi o la stagione prenderà una piega inaspettata? La tensione è alle stelle!

Clamoroso colpo di scena in Formula Uno e il campione del mondo in carica Max Verstappen esce letteralmente distrutto. Il campione del mondo Max Verstappen è sempre in un modo o nell’altro protagonista. I risultati purtroppo non sono dalla sua, il dominio McLaren e in particolare i successi di Oscar Piastri stanno oscurando l’olandese e nelle ultime ore il pilota è finito sotto accusa, il suo comportamento in pista non è stato particolarmente gradito. Verstappen sotto accusa, la sentenza è davvero durissima. Nell’ultimo Gran Premio la manovra con la ruotata di Verstappen su Russell non è stata apprezzata e il pilota è finito sotto accusa, poi è stato penalizzato e ha cosi concluso il Gran Premio al decimo posto. 🔗 Leggi su Rompipallone.it © Rompipallone.it - Verstappen squalificato dal Mondiale, colpo di scena: l’annuncio lascia di sasso

Segui queste discussioni su X

Clamoroso in Spagna: troppe penalità, pilota squalificato dalla prossima tappa del campionato Ecco di chi stiamo parlando #F1 #RoadToF1 https://f1ingenerale.com/altre-categorie/news-formula-3/in-attesa-di-verstappen-un-italiano-ha-gia-rimediato-una-squ Tweet live su X

#f1articolo #verstappen Il comportamento di Max Verstappen nelle fasi finali del Gran Premio di Spagna si può definire con un solo aggettivo: antisportivo. E, francamente, una penalità da 10 secondi non è nulla in confronto all’accaduto... #f1… Tweet live su X

Se ne parla anche su altri siti

Squalifica Verstappen, in arrivo lo stop per un GP: Mondiale compromesso!

diregiovani.it scrive: Situazione drammatica in casa Red Bull per il campione del mondo in carica Max Verstappen. La squalifica ora è ad un passo.

Verstappen e i punti sulla patente: perché il pilota della Red Bull ora rischia la squalifica

Lo riporta repubblica.it: In occasione del Gp di Spagna l’olandese si è visto scalare tre punti sulla patente per lo scontro con Russell. È ad un passo dal race ban ...

Formula 1 | Herbert: “Verstappen meritava la bandiera nera a Barcellona”

Secondo msn.com: Max Verstappen è al centro di nuove discussioni dopo l’incidente con George Russell nel Gran Premio di Spagna, che ha portato a una penalità di 10 secondi per il pilota Red Bull e alla sua conseguente ...