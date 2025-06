Verso l' udienza con papa Leone XIV | il sindaco di Comitini incontra il presidente dell' Ars

Verso l'udienza con Papa Leone XIV, il sindaco di Comitini, Luigi Nigrelli, si incontra con il presidente dell'Ars, Gaetano Galvagno. L'11 giugno, si affronterà un tema cruciale: la memoria dei 'carusi', i giovani sfruttati nelle miniere di zolfo. Questo incontro non è solo un momento di preghiera, ma un'opportunità per riflettere su come la storia possa guidarci verso un futuro più giusto e solidale. La voce del passato può ispirare il

Luigi Nigrelli, sindaco di Comitini, incontra il presidente dell'Ars Gaetano Galvagno in vista dell'udienza - prevista per l'11 giugno - con papa Leone XIV. Con il pontefice verranno ricordati i 'carusi': i ragazzini venduti all'industria delle miniere di zolfo.

Udienza Generale del 28 maggio, Papa Leone XIV : “Prima di essere credenti, siamo chiamati ad essere umani”

Si legge su lalucedimaria.it: Papa Leone XIV all'Udienza Generale del 28 maggio ci offre una preziosa riflessione sulla parabola del buon samaritano e sulla compassione.

Papa Leone XIV: “Troppa violenza, educare i giovani a dialogo e rispetto”

Lo riporta msn.com: Papa Leone XIV ha ricevuto in udienza i movimenti e le associazioni che hanno dato vita all''Arena di Pace' di Verona, un evento annuale volto a promuovere la ...

Papa Leone XIV proclama tre nuovi Venerabili: passi decisivi verso la beatificazione

Scrive msn.com: Papa Leone XIV attribuisce il titolo di «venerabile» a tre «servi di Dio» di cui è in corso la causa di beatificazione. E’ quanto avviene con l'autorizzazione del Pontefice a promulgare i tre decreti ...