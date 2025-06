Verso il referendum Italia Viva | Si possono rifiutare le schede sul job act Oppure votare No

In vista del referendum dell'8 e 9 giugno, Italia Viva lancia un appello chiaro: "Tre No sui referendum legati al job act". Ma perché questa posizione? Mentre il dibattito sul lavoro si infiamma, la questione della sicurezza e dei diritti dei cittadini torna al centro dell’attenzione. Unisciti a noi nella discussione: il futuro del lavoro e della cittadinanza è nelle tue mani. Non perdere l'occasione di far sentire la tua voce!

"Tre No sui referendum riguardanti il job act e due Sì sul referendum per la cittadinanza e quello sulla sicurezza sul luogo di lavoro". Queste le indicazioni al voto di Italia Viva in vista della tornata referendaria del 8 e 9 giugno. "Riteniamo che i tre referendum sul job act siano stati. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Verso il referendum, Italia Viva: "Si possono rifiutare le schede sul job act. Oppure votare No"

