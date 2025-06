Verso gli esami di maturità i presidenti e i commissari in Umbria | ecco le commissioni

Sei pronto a scoprire chi guiderà gli esami di maturità in Umbria? L’ufficio scolastico regionale ha appena pubblicato le commissioni per il 2024/2025, offrendo uno sguardo prezioso sui presidenti e i commissari che accompagneranno gli studenti in questa importante tappa. Clicca QUI per conoscere i nomi e i dettagli delle commissioni, e preparati a vivere un momento di grande emozione e speranza!

L’ufficio scolastico regionale per l’Umbria ha pubblicato la composizione delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di istruzione secondaria di secondo grado per l’anno scolastico 20242025, nella stesura effettuata dal ministero dell’istruzione e del merito. Clicca QUI per. 🔗 Leggi su Ternitoday.it © Ternitoday.it - Verso gli esami di maturità, i presidenti e i commissari in Umbria: ecco le commissioni

