Verso Gaza per rompere l’assedio | salpa la Madleen Israele si prepara al blocco

Domenica 1º giugno, la barca Madleen della Freedom Flotilla Coalition è salpata dal porto di San Giovanni Li Cuti, a Catania, diretta verso Gaza per portare aiuti umanitari. A bordo dell’imbarcazione — lunga ottanta metri — viaggiano dodici attivisti provenienti da tutto il mondo: Brasile, Tunisia, Francia, Svezia, Spagna, Germania e Olanda. Tra loro, volti noti come l’attivista Greta Thunberg, l’attore irlandese Liam Cunningham e l’europarlamentare di France Insoumise Rima Hassan, palestinese naturalizzata francese. “Stiamo facendo questo perché, non importa quali ostacoli dobbiamo affrontare, dobbiamo mantenere la nostra promessa ai palestinesi: fare tutto ciò che è in nostro potere per protestare contro il genocidio e cercare di aprire un corridoio umanitario. 🔗 Leggi su It.insideover.com