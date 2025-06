Verifiche periodiche dal 3 giugno | cosa sono come funzionano e cosa cambia

Dal 3 giugno 2025, il Ministero del Lavoro lancia un nuovo strumento online per semplificare le verifiche periodiche delle attrezzature da lavoro. Ma cosa sono esattamente queste verifiche e come rivoluzioneranno la gestione della sicurezza sul lavoro? Scopriamo insieme le novitĂ introdotte dalla circolare n. 11/2025 e come questa innovazione impatterĂ il mondo del lavoro, rendendo tutto piĂą semplice e trasparente!