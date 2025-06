Vergogna al Senato la protesta dell’opposizione contro il dl sicurezza – Video

In un clima di crescente tensione politica, le opposizioni hanno alzato la voce in Senato contro il dl sicurezza, trasformando l'Aula in un palcoscenico di protesta. Seduti come manifestanti, Pd, Avs e M5S hanno gridato "vergogna", rivelando il profondo dissenso su una legge che divide il paese. Questo episodio non è solo un atto di contestazione, ma riflette un trend più ampio: la lotta per i diritti civili in un’epoca di incertezze. Un

(Adnkronos) – Nel giorno del voto di fiducia, le opposizioni protestano in Senato contro il dl sicurezza. Seduti al centro dell'Aula come i manifestanti dei blocchi stradali, Pd, Avs e M5S gridano "vergogna" a Palazzo Madama. —[email protected] (Web Info). 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Ad alimentare lo scontro anche le parole del senatore FdI Berrino: "Bimbi meglio in carcere che a casa con genitori che vanno a delinquere"

