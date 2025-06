' Verdi melodie' viaggio musicale immerso nella natura del Parco di San Rossore con aperitivo

Immergiti in "Verdi Melodie", un viaggio musicale che celebra la bellezza della natura e la convivialità. Con aperitivi gustosi e melodie incantevoli, il Parco di San Rossore si trasforma in un palcoscenico straordinario, dove la musica incontra il verde. Un evento da non perdere, previsto per il 6, 13 e 20 giugno, che riflette il crescente desiderio di esperienze all'aria aperta. Scopri come la cultura può rinvigorire i tuoi sensi!

Gruppo PAIM è entusiasta di presentare "Verdi Melodie", una rassegna musicale patrocinata dal Comune di Pisa, che si svolgerà nel suggestivo scenario del Parco di San Rossore, di fronte al Casale la Sterpaia, nelle date del 6, 13 e 20 giugno. Questo evento rappresenta un'opportunità unica per. 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - 'Verdi melodie', viaggio musicale immerso nella natura del Parco di San Rossore con aperitivo

