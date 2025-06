Vent’anni senza Aldro la memoria si riaccende come atto politico

soprannome di un impegno collettivo, un richiamo a non dimenticare le ingiustizie e a continuare a lottare per una società più giusta. È il momento di trasformare il ricordo in azione, di fare della memoria un motore di cambiamento concreto, perché il passato possa davvero guidarci verso un futuro migliore.

A vent'anni dalla morte di Federico Aldrovandi, la memoria si riaccende. Non vuole, però, essere una "semplice commemorazione - come dichiara Andrea Boldrini, amico di Federico - ma un atto politico. Un appello. Uno strumento per interrogare il presente". Una sorta di rinascita, che prende il.

