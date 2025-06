Vent' anni fa la tragedia del maggiore Marco Briganti ricordo tra lacrime e sorrisi | Amava la vita voleva aiutare gli altri E' morto da eroe

Vent’anni fa, il maggiore Marco Briganti sacrificò la sua vita per aiutare gli altri, diventando un simbolo di eroismo e dedizione. Mercoledì scorso, il suo ricordo ha unito la comunità in una cerimonia emozionante, culminata in una staffetta ciclistica che celebra il valore della solidarietà. Questo tributo non è solo un omaggio a un eroe, ma un richiamo a riflettere sull’importanza di vivere con passione e altruismo. Un messaggio che risuona forte anche oggi.

Mercoledì è stato ricordato Marco Briganti, il maggiore dell'Esercito morto in Iraq in un incidente aereo nel 2005. La cerimonia ufficiale è stata preceduta da una messa nella chiesa di San Martino in Strada. Dalla Torre civica di Piazzetta della Misura è partita la staffetta ciclistica. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Vent'anni fa la tragedia del maggiore Marco Briganti, ricordo tra lacrime e sorrisi: "Amava la vita, voleva aiutare gli altri. E' morto da eroe"

