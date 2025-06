Venezia Di Francesco ancora sulla panchina dei lagunari? La dirigenza vuole confermarlo mentre il tecnico…

Venezia si prepara a scrivere il prossimo capitolo della sua storia, con la dirigenza decisa a confermare Eusebio Di Francesco sulla panchina dei lagunari. Tuttavia, il tecnico riflette attentamente prima di prendere una decisione definitiva, lasciando i tifosi sul filo del rasoio. Mentre si delineano i piani per la prossima stagione in Serie B, resta da capire se Di Francesco sarà il comandante che guiderà Venezia verso nuove sfide o se ci saranno sorprese inaspettate.

