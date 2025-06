' Venerdì in Bottega' appuntamento con le ' Scritture partigiane' delle donne della Resistenza

Venerdì in bottega, un appuntamento imperdibile per scoprire le scritture partigiane delle donne della Resistenza! Un viaggio affascinante che sfida lo stereotipo della partigiana in bicicletta, rivelando come la penna fosse una delle armi più potenti nel loro arsenale. Attraverso l’analisi di casi letterari, riscopriremo il coraggio e la creatività di queste donne straordinarie, protagoniste di una storia spesso dimenticata. Non perdere l’occasione di

Un viaggio nella Resistenza delle donne attraverso l'analisi di alcuni casi letterari. Anche perché nell'immaginario collettivo le partigiane sono raffigurate in bicicletta mentre svolgono l'attività di staffetta, ma la verità è che lottarono con diversi tipi di 'armi'. A partire dalla penna, dai.

