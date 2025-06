Vela | Ugolini-Giubilei in top 3 dopo la seconda giornata agli Europei Nacra 17

Dopo due intense giornate di vela a Thessaloniki, Gianluigi Ugolini e Maria Giubilei si confermano tra i protagonisti degli Europei Nacra 17, attualmente in terza posizione. Sebbene abbiano perso terreno rispetto ai vertici, il loro talento e determinazione li mantengono nella top 3, pronti a risalire la classifica nelle prossime regate. La sfida è appena iniziata e il mare greco promette ancora emozioni forti.

Perdono terreno, ma rimangono comunque in top 3 Gianluigi Ugolini-Maria Giubilei, equipaggio azzurro impegnato questa settimana nelle acque di Thessaloniki, località della Grecia che sta ospitando i Campionati Europei 2025 di vela, classe Nacra 17. Dopo le tre regate odierne, che hanno portato a cinque le prove fino a questo momento, gli azzurri sono infatti scivolati dal primo al terzo posto, complice un day-2 di competizioni in cui è mancato l’appuntamento con le prime cinque posizioni. Nello specifico i nostri ragazzi hanno aperto la giornata raccogliendo un ottavo posto, per poi stampare un decimo (piazzamento al momento eliminato) e un nono timbro, arrivando così a 19 punti netti, uno in meno rispetto agli austriaci Laura Farese-Matthaus Zoochling, secondi con 18. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Vela: Ugolini-Giubilei in top 3 dopo la seconda giornata agli Europei Nacra 17

È cominciato oggi l’ a Salonicco, in Grecia Buone regate per gli equipaggi azzurri: Ugolini-Giubilei al comando, Giunchiglia-Schio seconde https://bit.ly/europeo-nacra49ers-250603… #LaVelaChiamò | #SportVela | # Tweet live su X