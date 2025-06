Vela | Giunchiglia-Schio none dopo la seconda giornata ai Campionati Europei 49er

Dopo una brillante partenza, le atlete azzurre Sofia Giunchiglia e Giulia Schio hanno affrontato una giornata difficile ai Campionati Europei di vela a Thessaloniki. La loro determinazione le ha portate dal secondo al nono posto, complici tre regate ostiche. Ma in alto mare, la gara è ancora aperta: quale sarà il prossimo vento che le condurrà verso la vetta?

Una seconda giornata di competizioni non facile per gli azzurri  impegnati ai Campionati Europei di vela, classe 49er, rassegna in fase di svolgimento in Grecia, precisamente sulle acque di Thessaloniki. Nello specifico nella categoria 49ErFx Sofia Giunchiglia-Giulia Schio, ieri seconde, sono scivolate al nono posto, a causa di tre regate in cui sono dovute accontentare sempre di piazzamenti fuori dalla top 10.  Le nostre portacolori nello specifico hanno collezionato la diciassettesima, la diciannovesima (al momento tagliata) e l’undicesima posizione, guadagnando in questo modo 35 punti netti, una lunghezza in più rispetto alle francesi Mathilde Lovadina-Lou Berthomieu, ottave con 34. 🔗 Leggi su Oasport.it