Veglia di Pentecoste con Padre Bruno nella parrocchia del SS Crocifisso a Chieti Scalo

Vigilia di Pentecoste con Padre Bruno Forte a Chieti Scalo: un momento di profonda spiritualità e unità. Sabato 7 giugno alle 21:00, presso la chiesa del SS. Crocifisso, la comunità diocesana si raccoglierà in preghiera per celebrare la forza dello Spirito Santo che rinnova e illumina le nostre vite. Un’occasione speciale per rafforzare la fede e condividere un messaggio di speranza e solidarietà. Non mancate!

Sabato prossimo, 7 giugno, alle ore 21:00, presso la chiesa parrocchiale del SS. Crocifisso a Chieti Scalo, celebrazione straordinaria per la Chiesa; la comunità diocesana si unirà in una veglia di preghiera guidata da padre Bruno Forte, arcivescovo della diocesi di Chieti Vasto, per celebrare la.

