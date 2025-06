Vedova di Navalny e Reporter senza frontiere aprono canale Tv contro la disinformazione russa

La vedova di Navalny e Reporter Senza Frontiere lanciano un'iniziativa audace: un canale TV per combattere la disinformazione russa. In un'epoca in cui la verità è spesso offuscata, questo progetto mira a fornire notizie affidabili a chi vive nelle aree più vulnerabili. Un passo fondamentale per promuovere la libertà d'informazione e sostenere la democrazia. Unisciti alla lotta per la verità : il cambiamento parte dalla conoscenza!

Il canale tv avrebbe l'obiettivo di portare informazioni affidabili alle persone nelle regioni colpite dalla disinformazione. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Vedova di Navalny e Reporter senza frontiere aprono canale Tv “contro la disinformazione russa”

La vedova di Navalny lancia un canale tv contro la censura russa - Yulia Navalnaya, vedova del leader dell'opposizione Alexei Navalny, dĂ vita a un canale TV contro la censura russa.

La vedova di Alexei #Navalny, Yulia Navalnaya, ha annunciato il lancio di un canale televisivo, dedicato alla memoria del marito e contro la censura in #Russia. Il progetto, presentato da Parigi, è in collaborazione con l'Ong Reporter senza frontiere #RSF

L'attivista per la libertĂ e la democrazia, Iulia #Navalnaia, vedova del leader dell'opposizione russo asassinato, Alexei #Navalny, ha annunciato oggi a Parigi il lancio di una nuova rete televisiva battezzata #FuturodellaRussia (?????? ????????).

