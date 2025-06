Vedano Olona tenta di scavalcare il cancello di casa e s’infilza una gamba | 50enne rischia di morire dissanguato

Una semplice dimenticanza può trasformarsi in tragedia. Vedano Olona, 4 giugno 2025 – Un 50enne rischia la vita dopo aver tentato di scavalcare il cancello di casa, infilzandosi gravemente una gamba. La sua decisione, presa in un attimo di emergenza, ha richiesto interventi immediati e drammatici. Quanto può essere pericoloso agire d'impulso? E quanto spesso sottovalutiamo i rischi delle nostre azioni quotidiane?

Vedano Olona (Varese), 4 giugno 2025 – La chiave del cancello dimenticata, la decisione di scavalcare la recinzione per accedere all’interno della proprietà. Un’operazione che molti hanno pensato, o anche fatto, tutte quelle volte in cui ci si accorge di non avere con sé la chiave e in casa, in quel momento, non c’è nessuno a cui suonare. Operazione che per un cinquantenne di Vedano Olona, in provincia di Varese, ha rischiato di finire in tragedia questo pomeriggio, e si è comunque conclusa al pronto soccorso, quando intorno alle 18 ha scavalcato il cancello della sua villetta in via Alessandro Volta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it