Vecchi Inter va lui al Mondiale per Club? Ecco cosa filtra la volontà del club è…

Il mondo del calcio è in continua evoluzione e l’Inter potrebbe scrivere un nuovo capitolo con l’arrivo di Cesc Fabregas come allenatore. Questa mossa non solo rilancerebbe le ambizioni nerazzurre, ma si inserisce nel trend di cercare volti nuovi e talentuosi per la guida tecnica. Il club è pronto a scommettere su un talento che ha fatto la storia. Riuscirà Fabregas a riportare l'Inter ai vertici? La suspense è palpabile!

Vecchi Inter, può andare lui al Mondiale per Club? Ecco cosa filtra sul nuovo allenatore, la volontà del club nerazzurro ora è.. Il possibile arrivo di Cesc Fabregas sulla panchina dell' Inter prende sempre più forma, anche se restano alcuni ostacoli da superare. Il club nerazzurro ha ormai avviato da giorni i contatti con l'ex centrocampista di Barcellona e Chelsea, oggi allenatore del Como. La trattativa, però, non è semplice: la società lariana ha già respinto l'interesse di club come Roma e Bayer Leverkusen, e non intende privarsi facilmente del suo tecnico. Fabregas, che detiene anche una quota del Como, ha un contratto in essere fino al 2028, ma la prospettiva di approdare all'Inter lo affascina e potrebbe spingerlo a fare la propria parte per favorire l'uscita.

Inter-Psg, la bordata di Simone Inzaghi: "Noi siamo vecchi?" - Simone Inzaghi, in un’intervista UEFA, riflette sulla straordinaria corsa dell’Inter verso la sua seconda finale di Champions in tre stagioni.

#Fabregas #Inter è il binomio peggiore possibile per lui. #Como è pazza di lui. Ha soldi da spendere. 0 pressione. All'Inter trova un gruppo "vecchio", pochi soldi e non potrà mai dire "Preferisco perdere con il mio calcio". All'Inter contano solo le vittorie, poi "il c Tweet live su X

Inter, nei prossimi giorni si formalizzerà il contratto di Stefano Vecchi. Per lui è pronto un biennale, l’appuntamento era fissato per il post Champions. Tweet live su X

