Vasco Rossi guida ai concerti di Firenze | al Visarno in 120mila Orari accessi e trasporti

Firenze si prepara a vivere due notti da leggenda con Vasco Rossi! Con 120mila fan attesi al Visarno, l'atmosfera è già elettrica. I primissimi aficionados hanno piantato le tende per assicurarsi i posti migliori, dimostrando quanto sia forte il legame tra il cantante e il suo pubblico. Non perderti l'opportunità di essere parte di questo evento storico: prendi nota degli orari di accesso e dei trasporti, perché la musica sta per prendere vita!

Firenze, 4 giugno 2025 – I primissimi fan sono arrivati l'altra sera e per avere la certezza di conquistare i posti migliori si sono accampati, con le loro tende da campeggio, nella zona delle Pavoniere, all'interno del Parco delle Cascine. Cresce l'attesa per il doppio appuntamento con Vasco Rossi: domani e venerdì – con inizio alle 20,45 – alla Visarno Arena si terranno le due date fiorentine del ' Vasco Live Duemilaventicinque '. Vasco Rossi, pronto a infiammare Firenze: la scaletta del concerto 2025 E per ogni serata sono attese circa 60mila persone. I fan potranno accedere allo spazio del concerto dalle 12 mentre alle 16 aprirà il box office, situato presso il piazzale delle Cascine (dove i divieti di sosta scatteranno già oggi).

