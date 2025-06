Vasco Rossi a Firenze | modifiche ai percorsi di bus il 5 e 6 giugno Servizio straordinario della tramvia

Se sei tra i fan di Vasco Rossi e stai pianificando di assistere ai suoi concerti a Firenze, tieni presente che il 5 e 6 giugno il trasporto pubblico subirà alcune modifiche per garantire un viaggio più sicuro e comodo. Durante questi due giorni, saranno attivi servizi straordinari e potenziamenti della tramvia, pensati per accompagnarti senza stress all’evento. Scopri tutte le novità e preparati a vivere due serate indimenticabili nel cuore della città!

In occasione dei concerti di Vasco Rossi domani, giovedì 5, e venerdì 6 giugno 2025, alla Visarno Arena al Parco delle Cascine, il servizio di trasporto pubblico locale subirà alcune momentanee modifiche e, a conclusione dell’evento, un potenziamento L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Vasco Rossi a Firenze: modifiche ai percorsi di bus il 5 e 6 giugno. Servizio straordinario della tramvia

