Vasco a Firenze | due concerti alle Cascine con 130mila cuoricini E le chiavi della città

Vasco Il Magnifico. Due concerti sold out per 130.000 persone e il più prestigioso riconoscimento: le Chiavi della Città. Così Vasco Rossi arriva a Firenze: giovedì 5 e venerdì 6 giugno alla Visarno Arena nel Parco delle Cascine. E lunedì 9 giugno varcherà poi le porte di Palazzo Vecchio per ricevere le Chiavi della Città dalla sindaca Sara Funaro, con una cerimonia, alle 17, che si potrà seguire anche in diretta streaming e sul maxischermo allestito appositamente in piazza della Signoria