Vandalizzati i manifesti per il Referendum | Trogloditi della democrazia

In un'epoca in cui la partecipazione democratica è più che mai cruciale, il vandalismo contro i manifesti referendari rappresenta un attacco non solo alla libertà di espressione, ma anche al futuro di tutti noi. Questo gesto squallido si unisce a una crescente tendenza di intolleranza nella nostra società. La vera risposta? Unirci per preservare il dialogo e la democrazia, rendendo ogni voce visibile e ascoltata. Non lasciamo che l'ignoranza spenga la luce della partecipazione!

«Vandalizzare e rompere manifesti che invitano a votare per questioni che riguardano le persone che lavorano per vivere è squallido, e qualifica semplicemente chi questo gesto lo compie. Un gesto che fa il paio con l'ignoranza di chi cancella panchine arcobaleno. La risposta migliore a questi.

Dopo i vergognosi manifesti nazifascisti affissi a Crema contro il Pride, anche a Piacenza si è verificato un caso gravissimo a pochi giorni dal Pride cittadino che si terrà sabato prossimo e a cui sarò presente. E' stata vandalizzata una panchina arcobaleno

