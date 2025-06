Valmadrera apre il Pratone di Parè alle attività sportive | spazio gratuito per tutti

Valmadrera spalanca le porte al Pratone di Parè, trasformandolo in un vivace punto di incontro per sport e relax. Uno spazio gratuito e accessibile a tutti, nato dall’ascolto delle richieste dei cittadini e delle associazioni locali. Un’occasione unica per riscoprire il valore della comunità e del movimento all’aria aperta, promuovendo benessere e socializzazione. È l’inizio di una nuova stagione di entusiasmo e attività condivise!