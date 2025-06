Valeria Golino vince ai Nastri d’argento e vola al Tribeca Film Festival di New York

Valeria Golino continua a brillare nel panorama cinematografico internazionale! Dopo aver trionfato ai Nastri d'Argento con il suo capolavoro "L'arte della gioia", ora è pronta a portare il suo talento a New York come giurata al Tribeca Film Festival. Un momento che sottolinea l'attenzione crescente per il cinema italiano all'estero. Scopri perché il suo lavoro sta ispirando una nuova generazione di cineasti!

(askanews) – A Napoli ha appena vinto altri tre premi per il suo capolavoro L'arte della gioia e ora Valeria Golino è in partenza per New York perché il Tribeca Film Festival l'ha scelta come giurata. Nella serata di premiazione dei Nastri Grandi Serie ha ricevuto il Nastro d'argento per la "Miglior serie drama" e due riconoscimenti sono andati ai suoi attori, Tecla Insolia, miglior protagonista, e Jasmine Trinca e Guido Caprino, migliori non protagonisti. GUARDA LE FOTO Valeria Golino, foto: i segreti di una vita tra Roma, Parigi e Hollywood. È stato un anno cinematografico eccezionale per Golino: ha tradotto in sei episodi, usciti anche al cinema, il capolavoro di Goliarda Sapienza, e attualmente è nelle sale con Fuori di Mario Martone, in cui interpreta proprio la scrittrice.