Va in Questura per chiedere asilo ma ha tre ordini di carcerazione a suo carico | arrestato dalla polizia

In un contesto di crescente attenzione verso le questioni migratorie, la storia di un giovane di 29 anni a Sondrio offre uno spaccato inquietante della realtà odierna. Presentatosi in questura per chiedere asilo, si è rivelato avere tre ordini di carcerazione pendenti. Questo episodio mette in luce le complessità del sistema di accoglienza e le sfide che le autorità devono affrontare nel bilanciare diritti umani e sicurezza pubblica.