Va al centro commerciale in bici e viene investito nel parcheggio | grave un uomo

Un pomeriggio di routine si trasforma in un dramma a Latina, quando un uomo in bici viene investito nel parcheggio di un centro commerciale mentre usciva da una farmacia. L'impatto devastante ha causato un trauma cranico grave, portandolo d'urgenza in ospedale in codice rosso. Un episodio che ci ricorda quanto la sicurezza in città sia un tema prioritario e quanto ogni dettaglio possa fare la differenza.

Uomo in bici investito nel parcheggio di un centro commerciale a Latina mentre usciva da una farmacia: trasportato in codice rosso all'ospedale per il trauma cranico provocato dall'impatto con il suolo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

