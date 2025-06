Usa tre sorelline trovate uccise | ricercato il padre

Un dramma che scuote la comunità: tre sorelline trovate vittime di un gesto atroce, con il padre ricercato. Un uomo di 32 anni, veterano militare senza fissa dimora, afflitto da disturbo borderline della personalità e non in cura, potrebbe aver avuto un ruolo in questa tragedia. La vicenda solleva domande sulla tutela e sui limiti di attenzione nella salute mentale, lasciando tutti con il fiato sospeso e la speranza di una verità chiarita al più presto.

Pare che l'uomo, un 32enne senza fissa dimora e veterano militare, soffrisse di disturbo borderline della personalità e che non stesse seguendo il ciclo di cure previste. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Usa, tre sorelline trovate uccise: ricercato il padre

Scopri altri approfondimenti

Tre sorelline trovate morte: 5, 8 e 9 anni. Orrore in famiglia, cercano il padre delle bambine - Un dramma familiare scuote la coscienza collettiva: tre sorelline, di soli 5, 8 e 9 anni, sono state trovate senza vita, portando alla luce un orrore inimmaginabile.