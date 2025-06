Usa scattano i dazi del 50% su acciaio e alluminio

Oggi segna un cambio di rotta nel commercio globale: gli Stati Uniti introducono dazi del 50% su acciaio e alluminio. Questa mossa, voluta dal presidente Trump, mira a rilanciare le industrie nazionali ma ha il potenziale di innescare ripercussioni sul mercato globale. Un punto interessante? Questi dazi potrebbero aggravare la già complessa situazione economica mondiale, proprio mentre le nazioni cercano di recuperare dalla pandemia. Rimanete aggiornati!

(Adnkronos) – Entrano in vigore oggi negli Stati Uniti i nuovi dazi sull'acciaio e sull'alluminio importati. La decisione del presidente Donald Trump, che in precedenza aveva dichiarato essere volta a proteggere le industrie nazionali dell'acciaio e dell'alluminio, porta le imposte su entrambi i metalli dal 25 al 50 per cento. —[email protected] (Web Info). 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Usa, scattano i dazi del 50% su acciaio e alluminio

