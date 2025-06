Usa scattano i dazi al 50% su acciaio e alluminio | Trump ha firmato il decreto

È ufficiale: i dazi al 50% su acciaio e alluminio voluti da Trump sono ora realtà. Questo provvedimento scuote le basi del mercato globale, riaccendendo il dibattito sulle politiche commerciali e le strategie di protezionismo. Oggi, a Parigi, si svolgerà un incontro cruciale tra l'Unione Europea e gli Stati Uniti. Sarà un confronto decisivo? Resta sintonizzato, perché le conseguenze di questa mossa potrebbero toccare tutti noi!

Le nuove sovrattasse imposte dal presidente americano sono entrate in vigore. La Ue presenta la sua offerta: oggi a Parigi l'incontro tra il commissario europeo al Commercio Sefcovic e il rappresentante americano Greer. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Usa, scattano i dazi al 50% su acciaio e alluminio: Trump ha firmato il decreto

Scattano i dazi Usa del 50% su acciaio e alluminio - È ufficiale: i dazi del 50% su acciaio e alluminio imposti dagli Stati Uniti scuotono il mercato globale.

Borse europee, partenza in verde dopo il rinvio dei dazi Usa contro l'Ue: a Piazza Affari corre #Juventus (+4%) con la conquista dell'entrata in #ChampionsLeague ????+1,3% ????+1,2% ????+1,7% ????chiusa per festività A Milano scattano #Stellantis +2,3%, Stm Tweet live su X

A grande richiesta, riprende la classifica settimanale del ministro più PIRLA del governo Meloni. E subito in testa scatta la coppia (ubriaca) Salvini-Lollo, tra dazi e vini moltiplicati. 1-Salvini 2-Lollo 3-Giuli 4-Urso 5-Piantedosi 6-Foti 7-Tajani 8-Nordio 9-Santanc Tweet live su X

"Dobbiamo procedere con l'adozione delle contromisure. Tutte le scadenze sono chiaramente determinate dal processo legale. Distribuiremo la lista dei dazi stasera, impossibile il rinvio". Così il commissario Ue al commercio, Maros Sefcovic #ANSA Tweet live su X

