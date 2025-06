Usa Musk affonda la legge fiscale di Trump | Un abominio

Elon Musk, ex consigliere di Trump, non ha perso tempo a lanciare strali contro la legge fiscale dell'ex presidente, definendola un abominio. Questo colpo di scena mette in luce le tensioni crescenti tra innovazione e politica. In un'epoca in cui i leader tecnologici stanno diventando sempre più influenti, le loro opinioni possono plasmare il futuro economico. Ma quanto peso hanno davvero nella battaglia per la giustizia fiscale? Scopriamolo insieme.

Non ha atteso neanche una settimana dopo aver lasciato il suo incarico nel governo americano per scagliarsi pubblicamente contro l'amministrazione guidata da Donald Trump. Elon Musk, fino a pochi giorni fa consigliere speciale fidatissimo del presidente - almeno così si diceva, - è uscito allo scoperto, scegliendo di criticare, o meglio affondare, la legge di bilancio del tycoon. L'imprenditore miliardario, patron di X, Tesla e SpaceX, ha scritto direttamente sulla sua piattaforma: "Questa enorme, scandalosa, spropositata legge di spesa repubblicana è un abominio disgustoso, vergogna a chi l'ha votata in Congresso, avete sbagliato e lo sapete". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Usa, Musk affonda la legge fiscale di Trump: "Un abominio"

Musk affonda legge fiscale di Trump: "Abominio disgustoso, aumenterà deficit di bilancio a 2,5 trilioni $, vergogna a chi l'ha votata"

Musk affonda la legge fiscale di Trump: «È un abominio disgustoso, porterà l'America alla bancarotta»

Musk affonda la legge fiscale di Trump: «È un abominio disgustoso, porterà l'America alla bancarotta»

