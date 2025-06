Usa in vigore i dazi su acciaio e alluminio al 50%

Aumenti dei dazi al 50% sulle importazioni di acciaio e alluminio da parte degli Stati Uniti: una mossa che scuote il panorama commerciale globale. Mentre Trump si prepara per i negoziati a Parigi, l'industria europea teme ripercussioni significative. Questo nuovo capitolo di tensioni commerciali potrebbe cambiare le regole del gioco nella produzione e nel mercato internazionale. Riusciranno le nazioni a trovare un accordo prima che sia troppo tardi?

Roma, 4 giugno 2025 - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha aumentato al 50% i dazi sulle importazioni di acciaio e alluminio, in vista dei negoziati con diversi partner commerciali statunitensi che si terranno oggi a Parigi. I nuovi dazi sono entrati in vigore alla mezzanotte ora locale, le 6 del mattino in Italia. In un ordine esecutivo pubblicato ieri e in vigore dalla mezzanotte ora locale, il presidente americano ha giustificato questo aumento con la volontà di "garantire che (le importazioni) non mettano a repentaglio la sicurezza nazionale". (FILES) US President Donald Trump holds a chart as he delivers remarks on reciprocal tariffs during an event in the Rose Garden entitled "Make America Wealthy Again" at the White House in Washington, DC, on April 2, 2025.