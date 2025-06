Usa bocciano risoluzione Consiglio Sicurezza Onu su Gaza

In un clima di crescente tensione, l'ambasciatrice americana all'ONU Dorothy Shea annuncia il veto degli Stati Uniti sulla bozza di risoluzione riguardante Gaza. La decisione evidenzia le profonde divergenze internazionali e la complessità del conflitto. Mentre il mondo osserva con apprensione, questa mossa potrebbe segnare un nuovo capitolo nel tentativo di trovare una soluzione stabile. La partita diplomatica è appena cominciata e le conseguenze potrebbero essere decisive per il futuro della regione.

L'ambasciatrice americana all'Onu Dorothy Shea ha annunciato, come previsto, che gli Stati Uniti porranno il veto su una risoluzione su un cessate il fuoco a Gaza al Consiglio di sicurezza. "Questa risoluzione √® inaccettabile per diversi motivi", ha dichiarato la numero uno della missione Usa agli Stati Uniti sottolineando che "per poter andare avanti Hamas e altri terroristi non devono avere un futuro a Gaza". 🔗 Leggi su Quotidiano.net ¬© Quotidiano.net - Usa bocciano risoluzione Consiglio Sicurezza Onu su Gaza

