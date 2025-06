Urso Via libera del Consiglio dei Ministri al ddl concorrenza

Il via libera del Consiglio dei ministri al DDL Concorrenza 2025 segna un passo decisivo verso un mercato più aperto e competitivo. Dopo anni di passi lentissimi, l’Italia riprende il ritmo con una legge all’anno, rafforzando la sua governance economica. È il momento di guardare avanti: questa riforma potrà davvero trasformare il nostro panorama imprenditoriale e i consumatori. Il futuro della concorrenza in Italia è ora più promettente che mai.

ROMA (ITALPRESS) – “Il Consiglio dei ministri ha approvato la legge annuale sulla concorrenza 2025, la terza legge annuale del governo di Giorgia Meloni, confermando così la buona prassi di ripristinare la cadenza annuale. Nei 14 anni precedenti sono state fatte solo due leggi annuali, nel nostro governo una all’anno”. Lo ha detto il ministro delle Imprese e il Made in Italy, Adolfo Urso, in conferenza stampa dopo il Consiglio dei ministri a Palazzo Chigi. “In questo caso, abbiamo concentrato l’attenzione su come rendere più efficienti i servizi pubblici locali per i Comuni con oltre 5000 abitanti”, ha spiegato. 🔗 Leggi su Ildenaro.it