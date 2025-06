Uomini e Donne | Il Ritorno Inaspettato di Gianmarco Steri!

...professionale! Il ritorno di Gianmarco a Uomini e Donne potrebbe segnare una nuova era per il programma, sempre più attento alle storie post-scelta. In un momento in cui il pubblico cerca autenticità e continuità nelle relazioni, il suo riemergere solleva domande affascinanti: cosa significa davvero trovare l'amore in tv? Preparati a scoprire se questo ex tronista porterà una ventata di freschezza e dinamismo nel dating show più amato d'Italia!

Dopo la scelta di Cristina, Gianmarco potrebbe tornarea Uomini e Donne con un ruolo inedito. Scopri di più su questa sorprendente indiscrezione. Hai mai pensato a cosa accade dopo il lieto fine in TV? Per Gianmarco Steri, l'ex tronista di Uomini e Donne, la storia d'amore con Cristina Ferrara è solo l'inizio di un nuovo capitolo, sia personale che professionale. Dopo aver scelto Cristina nel corso della stagione 20242025 del programma, Gianmarco potrebbe tornare a settembre, ma non come tronista o corteggiatore. Secondo l'esperto di gossip Amedeo Venza, la redazione starebbe valutando l'idea di inserirlo nel team come hair stylist, sfruttando la sua esperienza nel settore.

Questa sera la scelta di Gianmarco ci ha regalato tantissime emozioni! Per rivederla, CLICCA QUI #UominieDonne https://wittytv.it/uomini-e-donne/venerdi-30-maggio/… Tweet live su X

In attesa della scelta di Gianmarco, in onda DOMANI in prima serata su Canale 5, Gemma ha fatto un regalo speciale al tronista che gli abbiamo consegnato #UominieDonne Tweet live su X