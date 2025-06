Uomini e Donne Ida Platano si scaglia contro Arcangelo | c’entra Gemma Galgani

Ida Platano, volto amatissimo di Uomini e Donne, si mostra più intraprendente che mai, scagliandosi contro Arcangelo Passirani e difendendo a spada tratta Gemma Galgani, spesso al centro delle cronache del programma. La sua verità scuote i riflettori e dà voce a sentimenti autentici, rivelando il lato più passionale e sincero del mondo televisivo. Ma cosa ha spinto Ida a rompere il silenzio? Scopriamolo insieme.

Ida Platano, volto amatissimo di Uomini e Donne, anche da casa continua a essere parte integrante del programma condotto da Maria De Filippi. In una recente intervista al magazine ufficiale della trasmissione, l’ex tronista ha espresso parole forti in difesa di Gemma Galgani, colpita dall’ennesima delusione amorosa. Il cavaliere Arcangelo Passirani ha infatti scelto di voltare le spalle alla dama torinese, preferendole un’altra protagonista del parterre. Ma Ida non ci sta e dice la sua, innescando così un nuovo dibattito tra i fan della trasmissione. News Uomini e Donne: il legame speciale tra Ida e Gemma. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it