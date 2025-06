Uomini e Donne Gianmarco Steri resta nel dating show? Ecco quale sarebbe il suo nuovo ruolo

Gianmarco Steri, protagonista indiscusso di Uomini e Donne, non si arrende e prepara il suo prossimo capitolo nel popolare dating show. Dopo aver conquistato il cuore di Martina e aver ricoperto il ruolo di tronista, le ultime indiscrezioni svelano un sorprendente nuovo ruolo che potrebbe renderlo parte integrante dello staff di Maria De Filippi. La sua avventura nel mondo dello spettacolo è appena iniziata e il pubblico è già in trepidante attesa di scoprire cosa riserverà il futuro.

Dopo il trono e la scelta, Gianmarco non abbandona lo studio del dating show: per lui si profila un futuro nel team di Maria De Filippi, ecco le indiscrezioni che girano sul web. Sembra proprio che il percorso di Gianmarco Steri a Uomini e Donne non sia ancora finito. Dopo aver corteggiato Martina De Ioannon ed essere salito sul trono nella stagione appena conclusa, il ragazzo romano - che ha evidentemente conquistato la simpatia di Maria De Filippi - torner√† nel programma, ma con un ruolo completamente diverso. Dalla poltrona rossa alle forbici: il nuovo ruolo dell'ex tronista A lanciare l'indiscrezione √® stato Amedeo Venza, che sul suo profilo Instagram ha scritto: "Gianmarco resta nel programma.