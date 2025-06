Uomini e Donne Cristina Ferrara cambia vita per Gianmarco Steri | il grande passo

Cristina Ferrara e Gianmarco Steri, protagonisti di Uomini e Donne, stanno scrivendo un nuovo capitolo della loro storia d'amore. Dopo la scelta romantica in prima serata, i due hanno rivelato di voler cambiare vita insieme, un gesto che riflette un trend crescente tra i giovani: abbandonare la routine per inseguire la felicità. La loro intervista svela dettagli inaspettati, stimolando la curiosità di tutti. Siete pronti a scoprire come si trasforma l'amore

Cristina Ferrara e Gianmarco Steri, protagonisti indiscussi dell’ultima stagione di Uomini e Donne, stanno vivendo un momento d’oro. Dopo la romantica scelta in prima serata, andata in onda il 30 Maggio 2025, la coppia si è raccontata in una lunga intervista al magazine ufficiale del programma. E ciò che è emerso ha sorpreso anche i fan più affezionati: Cristina ha infatti deciso di cambiare radicalmente vita per amore di Gianmarco. Ma questo è solo l’inizio. Un nuovo inizio dopo Uomini e Donne per Gianmarco e Cristina. Cristina Ferrara ha spiegato di aver lasciato il lavoro in un centro medico a Milano per trasferirsi nuovamente a Salerno e dedicarsi ai suoi progetti legati al design. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it