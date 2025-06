Uno sguardo al presente la Spagna protagonista di tre strepitosi concerti al Teatro Donizetti

Uno sguardo al presente: la Spagna si prende il palco del Teatro Donizetti di Bergamo con tre concerti straordinari, un vero e proprio viaggio tra tradizione e innovazione. Il Festival pianistico internazionale Bergamo e Brescia, insieme al Politecnico delle arti, vi invitano a vivere emozioni intense attraverso note che raccontano l’anima spagnola. Penna alla mano: segnate queste date e lasciatevi coinvolgere da un’esperienza musicale unica nel suo genere.

