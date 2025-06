Università raddoppiano i fondi per l’Erasmus italiano | borse da 1000 euro al mese e requisiti più accessibili tutte le novità per gli studenti nel 2025

L’Erasmus italiano si prepara a rivoluzionare il futuro degli studenti con fondi raddoppiati e borse da 1000 euro al mese! Con requisiti più accessibili e tante novità per il 2025, questa seconda annualità promette di aprire nuove porte alle opportunità di studio in Italia. Scopri come questa iniziativa può trasformare il tuo percorso accademico, rendendo l’esperienza di mobilità più facile e conveniente che mai.

Prende il via la seconda annualità dell'Erasmus italiano, il programma di mobilità nazionale che consente agli studenti universitari di svolgere periodi di studio presso altri atenei del territorio nazionale. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

