Università La Sapienza e Roma Tre insieme per il rilancio del Dams a Latina

Un'alleanza tra le università La Sapienza e Roma Tre segna un passo importante per la valorizzazione del Dams a Latina. In un periodo in cui l'arte e la cultura si rivelano sempre più centrali per il rilancio delle città, questo incontro rappresenta una straordinaria opportunità di sviluppo per talenti locali. La sinergia tra istituzioni accademiche e amministrazioni comunali è la chiave per innovare e attrarre nuove idee. Restate sintonizzati!

I rettori delle Università Sapienza e Roma Tre hanno incontrato il Comune di Latina. Hanno partecipato in videocollegamento i due rettori Antonella Polimeni e Massimiliano Fiorucci, il professor Giuseppe Bonifazi, prorettore de La Sapienza nella città capoluogo, tutti gli addetti alle aree. 🔗 Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - Università, La Sapienza e Roma Tre insieme per il rilancio del Dams a Latina

