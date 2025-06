Università la beffa italiana per i ricercatori vincitori del bando europeo | Così lo Stato mi premia con la precarietà

La beffa italiana colpisce i ricercatori, come Chiara Suanno, vincitrice del prestigioso bando europeo "Marie Curie". Un traguardo che dovrebbe rappresentare stabilità, ma che si trasforma in precarietà. Questo episodio mette in luce una realtà allarmante: il talento viene spesso scoraggiato. In un'epoca in cui l'innovazione è fondamentale per la crescita, è ora di dare valore ai nostri ricercatori, non di lasciarli nel limbo.