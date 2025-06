Università di Pisa e Strade del Vino e dell’Olio del Montalbano | bootcamp sull’Intelligenza Artificiale

Scopri il futuro del turismo tra tradizione e innovazione! Dal 4 al 7 giugno 2025, Pisa e Vinci si trasformano in epicentri di creatività e tecnologia con l’Artificial Intelligence Bootcamp & Challenge. Un’occasione unica per esplorare come intelligenza artificiale, vino e olio del Montalbano possano reinventare l’esperienza turistica, valorizzando il territorio e le sue eccellenze. Non perdere questa sfida tra passato e futuro: il viaggio verso l’innovazione comincia ora!

Pisa, 4 giugno 2025 – Sabato 7 giugno, la città di Vinci (FI) ospiterà un evento di rilievo internazionale dedicato all’innovazione, alla sostenibilità e all’intelligenza artificiale applicata al territorio come destinazione turistica: l ’Artificial Intelligence Bootcamp & Challenge, frutto della collaborazione tra l’Università di Pisa e l’associazione Strade del Vino e dell’Olio del Montalbano. L’iniziativa rappresenta il seguito di numerosi incontri avvenuti negli ultimi anni, che hanno visto protagonisti studenti dei corsi di Agribusiness delle Università di Pisa e Siena, dottorandi e ricercatori impegnati nella valorizzazione del territorio attraverso ricerche sui prodotti tipici, strumenti digitali e strategie di marketing territoriale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Università di Pisa e Strade del Vino e dell’Olio del Montalbano: bootcamp sull’Intelligenza Artificiale

