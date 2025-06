Università di Perugia al voto | oggi l’elezione del nuovo Rettore spoglio live su YouTube

Oggi, mercoledì 4 giugno 2025, l'Università di Perugia è in fermento per le elezioni del nuovo Rettore, un evento che segna un cambiamento cruciale nel futuro dell'Ateneo. Con cinque candidati in lizza, le operazioni di voto si svolgono nell'Aula Magna di Palazzo Murena, visibili in diretta su YouTube. In un periodo in cui l'istruzione superiore si evolve rapidamente, chi sarà in grado di guidare l'università verso nuove vette? Resta sintonizzato

Oggi, mercoledì 4 giugno 2025, l'Università degli Studi di Perugia è chiamata a eleggere il nuovo Rettore per il sessennio 2025–2031. Le operazioni di voto si svolgono oggi (sono iniziate alle 08:30) nell'Aula Magna di Palazzo Murena e proseguiranno fino alle ore 18:30. Cinque i candidati in corsa per guidare l'Ateneo nei prossimi sei anni: Paolo Carbone. Luca Gammaitoni. Massimiliano Marianelli. Daniele Porena. Marcello Signorelli. A partire dalle 18:30, lo spoglio delle schede sarà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube ufficiale dell'Ateneo: youtube.com@StudiumGeneralePerugia1308.

