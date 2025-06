Università di Perugia affluenza alta | già il 50% entro mezzogiorno Marianelli ha votato in tarda mattinata

L’Università degli Studi di Perugia vive un momento storico: già il 50% degli aventi diritto ha votato per il nuovo Rettore entro mezzogiorno. Un’affluenza mai vista, arricchita dall'introduzione del voto elettronico, che segna un passo verso la modernizzazione. Questo trend di partecipazione attiva riflette l'importanza della comunità accademica e il desiderio di essere parte integrante del cambiamento. La prossima mossa? Aspettare i risultati storici!

Affluenza alta alle elezioni per il nuovo Rettore dell’Università degli Studi di Perugia. A quanto si apprende, entro le 12 ha votato già il 50% degli aventi diritto, un dato straordinario che potrebbe portare ad una storica elezione al primo turno. Tra le principali novità di questa tornata elettorale c’è l’introduzione del voto elettronico, che permetterà di conoscere già nel tardo pomeriggio — attorno alle 18:30 — se Palazzo Murena avrà il suo nuovo Rettore o se sarà necessario un secondo turno, fissato per il 17 giugno. In foto, uno dei candidati più accreditati, Massimiliano Marianelli, immortalato in un momento di relax dopo una lunga e accesa campagna elettorale. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it