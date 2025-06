Università della Tuscia divorata dalle fiamme crolli e fumo nero | VIDEO

Un'onda di fiamme ha colpito la facoltà di Agraria dell'Università della Tuscia, trasformando il campus in un inferno di fumi neri e crolli. Mentre i vigili del fuoco sono al lavoro per domare l'incendio, si apre una riflessione sul crescente rischio di eventi climatici estremi in Italia. La sicurezza degli spazi universitari deve diventare una priorità, perché la formazione non può subire interruzioni a causa di catastrofi. Rimanete sintonizzati per aggiornamenti

Un incendio di vaste dimensioni è divampato stamani alla facoltà di Agraria dell'Università della Tuscia a Viterbo. L'intera area è stata evacuata in un raggio di 500 metri: al momento non risultano feriti tra le persone che erano presenti nella facoltà. Le operazioni di spegnimento delle fiamme sono in corso da parte dei vigili del fuoco. Sul posto anche i carabinieri del Comando di Viterbo. Università della Tuscia in fiamme https:t.coQlocrXX7sM pic.twitter.comMptv53Ubim — Fabio Musicco (@bigfastidio) June 4, 2025 Il maxi-rogo è partito intorno alle 10 all'Università della Tuscia: pare sia partito dal laboratorio di Agrarie e le fiamme hanno divorato il tetto dove erano in corso dei lavori di ristrutturazione. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Università della Tuscia divorata dalle fiamme, crolli e fumo nero | VIDEO

