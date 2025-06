Università borse di studio e altri contributi economici per il 2025 2026 | aperto il bando Ersu

Se sogni di studiare all'università senza preoccuparti delle spese, non perdere questa occasione! È aperto il bando ERSU di Palermo per borse di studio, contributi e servizi per gli anni accademici 2025/2026. Le domande si potranno inviare online dal 5 giugno al 22 luglio. Se hai un ISEE non superiore a 22.750 euro, potresti essere tra i beneficiari: scopri come partecipare e garantirti un futuro più sereno.

Al via il bando di concorso per l'attribuzione di borse di studio, benefici e servizi, per l'anno accademico 20252026 dell'Ersu di Palermo. Le istanze potranno essere presentate online dalle 9 del 5 giugno alle 14 del 22 luglio. Tra i requisiti occorre avere un Isee non superiore a 22.750.

"L'Italia corre verso il futuro": da Farnesina e Università del Foro Italico 20 borse di studio a studenti provenienti dall'Africa Subsahariana

