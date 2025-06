Unicredit riceve chiarimenti dal MEF sul monitoraggio Golden Power

UniCredit entra nel vivo del monitoraggio Golden Power: il chiarimento del MEF offre nuove prospettive in un contesto di crescente attenzione alla sicurezza economica nazionale. In un periodo di incertezze globali, il rafforzamento dei controlli rappresenta un passo cruciale per tutelare gli asset strategici. La banca si prepara a navigare questa sfida con consapevolezza, un tema che merita di essere approfondito per comprendere l'evoluzione del panorama finanziario italiano.

Unicredit fa sapere di aver ricevuto, il 30 maggio, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, in qualità di autorità preposta al controllo del rispetto delle prescrizioni del decreto Golden Power, una comunicazione che ha chiarito i termini in cui si svolgeranno le attività di monitoraggio. UniCredit "prende atto del tenore della risposta fornita dal Mef e in cambio ha ritirato la richiesta di misure provvisorie per consentire un dialogo costruttivo con il Mef" si legge in una dichiarazione della banca. UniCredit mantiene la propria posizione sul merito della Golden Power, ma ha chiesto che la sentenza del Tar del Lazio sia accelerata per fare definitiva chiarezza.

