UniCredit riapre il dialogo sul Golden Power con il Tesoro; decisione del Tar rinviata al 9 luglio sul ricorso contro il decreto del governo

UniCredit riaccende il dialogo con il Tesoro sul golden power, un passo cruciale in un contesto di crescente incertezza economica. La banca, ritirando la sospensiva, punta a un confronto proficuo con il Mef, ma l’ansia cresce: se il Tar non decide rapidamente, l'operazione su Banco Bpm rischia di svanire. Un momento decisivo che mette in luce l'importanza delle alleanze strategiche nel mercato bancario italiano. Riusciranno a trovare un accordo?