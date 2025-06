Unicredit prove di dialogo col Mef Stop alla sospensiva sul Golden Power

In un sorprendente colpo di scena, Unicredit sceglie la via del dialogo e mette da parte la richiesta di sospensiva al Tar contro il Golden Power. Una mossa studiata per aprire un canale di confronto con il Mef, dimostrando apertura e volontĂ di negoziazione. Ma mentre le carte si rimescolano, i nodi del contenzioso restano intricati, lasciando il settore finanziario in attesa di sviluppi che potrebbero ridisegnare gli equilibri.

Milano, 4 giugno 2025 – Una mossa in contropiede. Studiata a tavolino. Unicredit cambia strategia e tenta la via diplomatica, ritirando la richiesta di sospensiva al Tar contro il Golden Power imposto dal governo all’ Ops lanciata su Banco Bpm. Un gesto che sa di apertura verso il Mef, ma che non scioglie i nodi del contenzioso. Il confronto giudiziario resta in piedi e sarĂ il Tar del Lazio a decidere nel merito il prossimo 9 luglio. Il passo indietro della banca guidata da Andrea Orcel arriva dopo una comunicazione ricevuta dal Tesoro il 30 maggio, nella quale il Mef ha chiarito i criteri di monitoraggio previsti dal decreto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Unicredit, prove di dialogo col Mef. Stop alla sospensiva sul Golden Power

