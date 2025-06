Unhcr | già 4 milioni gli sfollati dal Sudan

La crisi in Sudan continua a segnare la storia dell'umanità, con oltre 4 milioni di sfollati che cercano rifugio nei paesi vicini. Un dramma umanitario che si inserisce in un contesto globale di migrazioni forzate, dove la ricerca di sicurezza e dignità diventa una battaglia quotidiana. Ogni numero rappresenta una vita spezzata: è fondamentale non voltarsi dall’altra parte. Immergiamoci in questa realtà per comprendere e agire.

Quattro milioni di persone sono fuggite dal Sudan verso i paesi confinanti dall'inizio della guerra, giunta al suo terzo anno. «È la crisi di sfollamento più devastante al mondo

